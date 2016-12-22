Бастрыкин поручил установить причины смертей во время урагана в Москве

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства гибели людей во время урагана в Москве. Об этом говорится в сообщении СКР на официальном сайте ведомства.
В настоящее время СКР проводит доследственные проверки в местах гибели людей. В сообщении ведомства говорится о гибели семи человек в Москве, еще одна несовершеннолетняя девочка скончалась в Раменском районе Подмосковья. Как сообщает «РИА Новости», проверку обстоятельств гибели людей также проведет московская прокуратура и мэрия столицы.
По последним данным, в результате урагана в Москве погибли 11 человек, не менее 50 человек пострадали.
Жертвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент
Скорость порывов шквалистого ветра достигала 25 м/с. Из-за упавших деревьев оказалось заблокировано движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково и электричек на Рижском направлении. В настоящее время движение восстановлено.