Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
Бастрыкин поручил установить причины смертей во время урагана в Москве 19:13 Тайгера Вудса задержали за вождение в нетрезвом виде 19:47 Число жертв от урагана в Москве стало самым большим за последние сто лет 19:35 Экс-главе Библиотеки украинской литературы предложили дать условный срок 18:55 От урагана в Москве погибли более десяти человек 18:43 Жертвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент 18:40 СК заявил о гибели семи человек при урагане в Москве 18:26 СМИ сообщили об 11 погибших в результате урагана в Москве 18:04 СМИ сообщили о восьми погибших при урагане в Москве 17:54 Собянин выразил соболезнования семьям погибших при урагане в Москве 17:36 В Истринском районе Подмосковья из-за урагана обрушилась пирамида 17:32 Как развивается ситуация вокруг задержанного на Арбате мальчика 17:27 В СКР подтвердили гибель семи человек из-за урагана в Москве 17:26 Синоптики предупредили о возвращении в Москву «очень сильного ветра» 17:19 На Рижском направлении в Москве приостановили движение электричек 17:11 «Свидетели Иеговы» обжаловали решение суда о своем запрете 17:08 Васильева ответила учителям на просьбу оплачивать работу на ЕГЭ 16:53 СМИ сообщили о шести жертвах урагана в Москве 16:53 Упавшее дерево заблокировало движение аэроэкспрессов во Внуково 16:51 Французские деятели искусства осудили задержание Серебренникова 16:47 Появились фото и видео последствий урагана в Москве 16:35
Лента новостей 19:59 МСК
Кремль сообщил о предстоящих переговорах «нормандской четверки» Политика, 19:44 Три российские IT-компании получили право на участие в гостендерах США Технологии и медиа, 19:36 Число жертв от урагана в Москве стало самым большим за последние сто лет Общество, 19:35 В Молдавии пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата Политика, 19:27 Власти не помогут Ройзману зарегистрироваться на выборах губернатора Политика, 19:26 Суд взыскал с «Роснефти» около 600 млн руб. долга за аренду офисов Бизнес, 19:23 Макрон рассказал об обсуждении с Путиным ситуации с геями в Чечне Политика, 19:14 «Барселона» оценила своего вратаря в €180 млн Спорт, 19:14 Бастрыкин поручил установить причины смертей во время урагана в Москве Общество, 19:13 Путин объяснил визит Ле Пен в Москву Политика, 19:01 Лучшие предложения рынка наличной валюты  19:00   USD НАЛ. Покупка 56,45 Продажа 56,52 EUR НАЛ. 63,15 63,20 Экс-главе Библиотеки украинской литературы предложили дать условный срок Общество, 18:55 Город-сайт: как в мире создаются технопарки Фотогалерея, 18:48 Путин пригласил Макрона приехать и провести в Москве «несколько недель» Политика, 18:44 От урагана в Москве погибли более десяти человек Общество, 18:43 Жертвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент Общество, 18:40 Страховщики заявили о массовых обращениях из-за урагана в Москве Финансы, 18:30 СК заявил о гибели семи человек при урагане в Москве Общество, 18:26 Навальный рассказал об источниках состояния Усманова Политика, 18:15 Встреча Путина и Макрона продлилась почти три часа Политика, 18:14 Наследники Европы: как излечить россиян от ностальгии по империи Владислав Иноземцев директор Центра исследований постиндустриального общества Мнение, 18:13 СМИ сообщили об 11 погибших в результате урагана в Москве Общество, 18:04 МИД призвал россиян «дважды подумать» перед посещением Черногории Политика, 18:01 На стройке ГК «ПИК» в Люберцах из-за урагана упал башенный кран Бизнес, 17:59 СБУ обвинила «Яндекс» в передаче данных украинцев российским спецслужбам Политика, 17:55 СМИ сообщили о восьми погибших при урагане в Москве Общество, 17:54 Прокуратура начала проверку задержки рейсов «ВИМ-Авиа» Бизнес, 17:40 Собянин выразил соболезнования семьям погибших при урагане в Москве Общество, 17:36
Бастрыкин поручил установить причины смертей во время урагана в Москве
Материалы по теме От урагана в Москве погибли более десяти человек Страховщики заявили о массовых обращениях из-за урагана в Москве СМИ сообщили об 11 погибших в результате урагана в Москве Собянин выразил соболезнования семьям погибших при урагане в Москве
19:13
Бастрыкин поручил установить причины смертей во время урагана в Москве

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства гибели людей во время урагана в Москве. Об этом говорится в сообщении СКР на официальном сайте ведомства.

В настоящее время СКР проводит доследственные проверки в местах гибели людей. В сообщении ведомства говорится о гибели семи человек в Москве, еще одна несовершеннолетняя девочка скончалась в Раменском районе Подмосковья. Как сообщает «РИА Новости», проверку обстоятельств гибели людей также проведет московская прокуратура и мэрия столицы.

Ураган в Москве убил более 10 человек
Видео: РБК

По последним данным, в результате урагана в Москве погибли 11 человек, не менее 50 человек пострадали.

Жертвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент

Фотогалерея Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж Во второй половине понедельника, 29 мая, на московский регион обрушились грозы с сильными ливнями. В некоторых районах шквалистым ветром, скорость которого достигала 22 м/с, сорвало рекламные... Показать 21 фотографию

Скорость порывов шквалистого ветра достигала 25 м/с. Из-за упавших деревьев оказалось заблокировано движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково и электричек на Рижском направлении. В настоящее время движение восстановлено. 

Теги
Москва, Следственный комитет, ураган, Александр Бастрыкин
Другие материалы РБК
«Красавицы остались не у дел»: светская львица о вечеринке
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
Салон экспортной версии советского «Москвича-2140SL» (фото)
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Лимузин Трампа не смог въехать в ворота королевской резиденции
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку