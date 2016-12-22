Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
Путин пригласил Макрона приехать и провести в Москве «несколько недель» 18:44 В Госдуме проккоментировали высылку российских дипломатов из Молдавии 19:55 Кремль сообщил о предстоящих переговорах «нормандской четверки» 19:44 В Молдавии пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата 19:27 Власти не помогут Ройзману зарегистрироваться на выборах губернатора 19:26 Макрон рассказал об обсуждении с Путиным ситуации с геями в Чечне 19:14 Путин объяснил визит Ле Пен в Москву 19:01 Навальный рассказал об источниках состояния Усманова 18:15 Встреча Путина и Макрона продлилась почти три часа 18:14 Наследники Европы: как излечить россиян от ностальгии по империи 18:13 МИД призвал россиян «дважды подумать» перед посещением Черногории 18:01 СБУ обвинила «Яндекс» в передаче данных украинцев российским спецслужбам 17:55 Заместителем Эрнста стал экс-помощник главы администрации Ельцина 17:23 МИД Черногории вручил послу России ноту протеста 16:39 Трамп обвинил Северную Корею в «неуважении» к Китаю 16:19 В Совфеде ответили на обвинения Киева об отправке ядерного оружия в Крым 15:19 О готовности голосовать за Путина заявило рекордное число россиян 15:10 Кремль ответил на призыв Меркель к европейцам полагаться только на себя 14:43 МИД пообещал «взаимный» ответ Эстонии на высылку дипломатов 14:37 Владимир Путин прибыл во Францию 14:31 Максакова рассказала о похищении водителя Вороненкова накануне убийства 14:20
Лента новостей 19:59 МСК
Кремль сообщил о предстоящих переговорах «нормандской четверки» Политика, 19:44 Три российские IT-компании получили право на участие в гостендерах США Технологии и медиа, 19:36 Число жертв от урагана в Москве стало самым большим за последние сто лет Общество, 19:35 В Молдавии пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата Политика, 19:27 Власти не помогут Ройзману зарегистрироваться на выборах губернатора Политика, 19:26 Суд взыскал с «Роснефти» около 600 млн руб. долга за аренду офисов Бизнес, 19:23 Макрон рассказал об обсуждении с Путиным ситуации с геями в Чечне Политика, 19:14 «Барселона» оценила своего вратаря в €180 млн Спорт, 19:14 Бастрыкин поручил установить причины смертей во время урагана в Москве Общество, 19:13 Путин объяснил визит Ле Пен в Москву Политика, 19:01 Лучшие предложения рынка наличной валюты  19:00   USD НАЛ. Покупка 56,45 Продажа 56,52 EUR НАЛ. 63,15 63,20 Экс-главе Библиотеки украинской литературы предложили дать условный срок Общество, 18:55 Город-сайт: как в мире создаются технопарки Фотогалерея, 18:48 Путин пригласил Макрона приехать и провести в Москве «несколько недель» Политика, 18:44 От урагана в Москве погибли более десяти человек Общество, 18:43 Жертвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент Общество, 18:40 Страховщики заявили о массовых обращениях из-за урагана в Москве Финансы, 18:30 СК заявил о гибели семи человек при урагане в Москве Общество, 18:26 Навальный рассказал об источниках состояния Усманова Политика, 18:15 Встреча Путина и Макрона продлилась почти три часа Политика, 18:14 Наследники Европы: как излечить россиян от ностальгии по империи Владислав Иноземцев директор Центра исследований постиндустриального общества Мнение, 18:13 СМИ сообщили об 11 погибших в результате урагана в Москве Общество, 18:04 МИД призвал россиян «дважды подумать» перед посещением Черногории Политика, 18:01 На стройке ГК «ПИК» в Люберцах из-за урагана упал башенный кран Бизнес, 17:59 СБУ обвинила «Яндекс» в передаче данных украинцев российским спецслужбам Политика, 17:55 СМИ сообщили о восьми погибших при урагане в Москве Общество, 17:54 Прокуратура начала проверку задержки рейсов «ВИМ-Авиа» Бизнес, 17:40 Собянин выразил соболезнования семьям погибших при урагане в Москве Общество, 17:36
Путин пригласил Макрона приехать и провести в Москве «несколько недель»
Материалы по теме Встреча Путина и Макрона продлилась почти три часа Владимир Путин прибыл во Францию
18:44
Путин пригласил Макрона приехать и провести в Москве «несколько недель»

Президент России Владимир Путин пригласил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона посетить Россию с визитом. Об этом он заявил по итогам переговоров в Париже, передает «РИА Новости».

Владимир Путин поблагодарил Макрона за приглашение и предложил совершить ответный визит в Россию. Обращаясь к президенту Франции, Путин заявил: «Он упомянул о том, что царь Петр находился во Франции несколько недель. Как известно, всё делается в дипломатическом мире на основе взаимности. Я тоже приглашаю господина президента в Россию. Надеюсь, что он сможет несколько недель провести в Москве», — заявил Путин.

Владимир Путин находится во Франции с незапланированным визитом. О его приезде в Париж стало известно 21 мая. Поводом для поездки стала 300-я годовщина визита императора Петра I во Францию. Во Франции 29 мая Путин встретился с новым президентом страны Эмманюэлем Макроном. Их переговоры прошли в Версальском дворце. Встреча двух лидеров продолжалась около трех часов.

Версальские смотрины: зачем Путин едет к новому президенту Франции 

Теги
Вдадимир Путин, Эмманюэль Макрон
Другие материалы РБК
«Красавицы остались не у дел»: светская львица о вечеринке
Жест жены Трампа, привлекший внимание во время визита в Израиль
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
В июле россияне получат новые квитанции за ЖКХ
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку