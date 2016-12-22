Путин пригласил Макрона приехать и провести в Москве «несколько недель»

Президент России Владимир Путин пригласил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона посетить Россию с визитом. Об этом он заявил по итогам переговоров в Париже, передает «РИА Новости».
Владимир Путин поблагодарил Макрона за приглашение и предложил совершить ответный визит в Россию. Обращаясь к президенту Франции, Путин заявил: «Он упомянул о том, что царь Петр находился во Франции несколько недель. Как известно, всё делается в дипломатическом мире на основе взаимности. Я тоже приглашаю господина президента в Россию. Надеюсь, что он сможет несколько недель провести в Москве», — заявил Путин.
Владимир Путин находится во Франции с незапланированным визитом. О его приезде в Париж стало известно 21 мая. Поводом для поездки стала 300-я годовщина визита императора Петра I во Францию. Во Франции 29 мая Путин встретился с новым президентом страны Эмманюэлем Макроном. Их переговоры прошли в Версальском дворце. Встреча двух лидеров продолжалась около трех часов.
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