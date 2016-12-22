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18:26
СК заявил о гибели семи человек при урагане в Москве

Следственный комитет официально подтвердил гибель семи человек при урагане в Москве. Об этом говорится в сообщении СК, опубликованном на официальном сайте.

Ранее Следственный комитет сообщал о шести погибших в Москве. В то же время «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил о 11 погибших.

По данным СК, большинство погибших скончались в результате падения деревьев — из-за этого погибли пять человек. «Кроме того, в результате сильного порыва ветра была повреждена конструкция остановки на Кировоградской улице в городе Москве, где пожилой мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. По фактам гибели людей СК начал доследственные проверки. ​

Ураган в Москве произошел во второй половине дня 29 мая. В результате шквалистых порывов ветра в столице были повалены деревья, прервано электроснабжение, начались переборы в движении транспорта.

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На пяти направлениях Московской железной дороги движение электричек оказалось затруднено. Из-за упавших деревьев оказалось заблокировано движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково и электричек на Рижском направлении. В настоящее время движение восстановлено. 

Теги
Москва, Следственный комитет, ураган
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