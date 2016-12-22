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Страховщики заявили о массовых обращениях из-за урагана в Москве
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18:30
Страховщики заявили о массовых обращениях из-за урагана в Москве

Жители московского региона, пострадавшие от урагана, начали массово обращаться за помощью в страховые компании. Об этом РБК сообщили участники страхового рынка.

Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов рассказал, что кол-центр зафиксировал уже более 100 обращений. «Все они пока касаются повреждений автомобилей. Крупных убытков пока не заявляли. В основном — разбитые стекла, поцарапанные лакокрасочные покрытия», — пояснил он.

В свою очередь официальный представитель «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук рассказал РБК, что от жителей Москвы и Подмосковья уже поступило более 100 звонков. «В основном это клиенты по автострахованию и страхованию загородных строений», — отметил он.

Контакт-центр ВСК начал фиксировать обращения клиентов в связи с погодными условиями, сообщили РБК в пресс-службе страховой компании.

Ураган в Москве убил более 10 человек
Видео: РБК

В страховой компании «Согласие» РБК сообщили, что, по данным на 17:45 мск, в компанию обратились 11 человек. «Во всех случаях речь идет о повреждении автомобилей. В девяти случаях сообщается о повреждениях в результате падения деревьев и веток, еще два обращения касаются повреждения авто из-за оборвавшейся кровли», — отметили в пресс-службе компании.

В случае если стихийное бедствие нанесло ущерб автомобилю, наиболее защищенными являются владельцы, оформившие КАСКО, заявил РБК руководитель управления организации сопровождения судебной работы одной из страховых компаний Святослав Шувалов. По его словам, владельцам застрахованных автомобилей за счет страховой будет предоставлено направление на ремонт.

«Бывают случаи, когда на автомобиль оформлен только полис ОСАГО. Если на него, например, рухнул рекламный щит, то можно получить компенсацию от владельца конструкции по суду. Но придется доказывать, что всё было закреплено ненадлежащим образом — эти случаи намного сложнее», — сообщил он.

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Шувалов отмечает, что наличие страховки важно также, если речь идет о выбитых стеклах окон в квартире. «Страховщик муниципального имущества, как правило, обозначен в квитанциях, приходящих квартиросъемщику. Владельцы чаще оформляют отдельный полис, учитывающий риски погодных явлений. Далее необходимо вызвать представителя управляющей домом компании и зафиксировать ущерб, получить справку о погодном явлении в метеобюро и эти документы предоставить в страховую, и она предоставит материальную компенсацию», — сказал он.

Шувалов отметил, что порядок получения страховых выплат для загородных домов практически не отличается. По его словам, если произошел срыв крыши при сильном ветре в многоквартирном доме, то ремонтировать такое повреждение должна управляющая компания или товарищество собственников жилья.

Фотогалерея Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж Во второй половине понедельника, 29 мая, на московский регион обрушились грозы с сильными ливнями. В некоторых районах шквалистым ветром, скорость которого достигала 22 м/с, сорвало рекламные... Показать 21 фотографию

Днем в понедельник, 29 мая, в московском регионе наблюдался сильный шквалистый ветер с мощным ливнем. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что одна из метеостанций зафиксировала скорость ветра 25 м/с. По последним неофициальным данным, в результате урагана 11 человек погибли, десятки получили травмы. По данным Следственного комитета, из-за урагана в Москве погибли семь человек.

 

Теги
Москва, СОАО "ВСК", "АльфаСтрахование", последствия урагана
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