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МИД призвал россиян «дважды подумать» перед посещением Черногории
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18:01
МИД призвал россиян «дважды подумать» перед посещением Черногории

МИД России рекомендовал россиянам «дважды подумать», прежде чем ехать в Черногорию. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает «Интерфакс».

Такую рекомендацию Захарова дала в связи с «нагнетанием антироссийской истерии», которая разворачивается «на фоне общего регресса двусторонних отношений».

Ранее МИД Черногории вручил послу России ноту протеста из-за задержания черногорского политика в московском аэропорту Домодедово. В правительстве страны сообщали, что представитель Демократической партии социалистов Черногории Миодраг Вукович, направлявшийся в Минск, был задержан службами безопасности в Домодедово 28 мая. Как сообщало издание Vijesti со ссылкой на источники, он был задержан «по политическим причинам».

Мария Захарова сообщила, что Россия закрыла въезд для Вуковича в качестве ответной меры на присоединение Черногории к антироссийским санкциям, добавляет «Интерфакс».

МИД Черногории 29 мая обвинил Россию во вмешательстве в ее политику, в том числе по вопросу вступления страны в НАТО. Как заявлял глава ведомства Серджан Дарманович, российская разведка «открыто» поддерживает черногорскую оппозицию, которая выступает против вступления страны в НАТО.

В российском МИДе сообщили, что с помощью обвинений власти Черногории пытаются оправдаться перед собственным населением за вступление в НАТО.

Черногория подписала протокол о присоединении страны к альянсу весной 2016 года. В конце апреля парламент страны ратифицировал его голосами 46 депутатов из 81. Россия выразила сожаление в связи с решением черногорских депутатов. 

Теги
МИД, Черногория
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