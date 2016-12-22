Прокуратура начала проверку задержки рейсов «ВИМ-Авиа»

Татарская транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании «ВИМ-Авиа», после того как в аэропорту Домодедово были задержаны восемь ее рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».



Как отмечается в сообщении, предварительной причиной задержки стал перенос сроков ремонта самолетов. Из-за этого было недостаточно воздушных судов, чтобы они покрыли весь объем перевозок.

Официальный представитель Росавиации Сергей Извольский отказался комментировать РБК задержки на прибытие и вылет рейсов из аэропорта Домодедово авиакомпании «ВИМ-Авиа». «Не комментируем», — заявил он.

В понедельник, 29 мая, Life со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажиры «ВИМ-Авиа» устроили протест в аэропорту Домодедово из-за задержки рейсов. Как рассказали очевидцы, некоторые из них провели в аэропорту более суток. Как отмечало издание, всего было задержано пять рейсов в Турцию и на Кипр. Один из лайнеров был в неисправном состоянии.

В свою очередь в «ВИМ-Авиа» рассказали РБК, что причиной переносов вылетов стал поздний возврат самолетов из техобслуживания. Как рассказала директор по связям с общественностью авиакомпании Елена Федорова, самолеты планировали ввести в эксплуатацию «более десяти дней назад». Кроме того, из-за сезона отпусков сильно возрос пассажиропоток, особенно на курорты в Турцию. Федорова назвала этот рост «небывало высоким». Это «привело к веерному характеру задержек и переносов рейсов», пояснила представитель авиакомпании.



Представитель компании рассказала, что «ВИМ-Авиа» пыталась зафрахтовать под перевозку другие самолеты, но ничего не вышло из-за «тотального» дефицита лайнеров. В компании пообещали, что полеты войдут в график в понедельник, 29 мая.