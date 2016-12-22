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Заместителем Эрнста стал экс-помощник главы администрации Ельцина
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17:23
Заместителем Эрнста стал экс-помощник главы администрации Ельцина

Заместителем гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста по взаимодействию с органами власти стал Денис Молчанов. Об этом сообщил источник в госструктурах, пишет «Коммерсантъ». Ранее, в 1996 году, Молчанов был членом предвыборного штаба бывшего президента Бориса Ельцина.

В пресс-службе «Первого канала» подтвердили, что Молчанов назначен заместителем Эрнста, и добавили, что он «займется взаимодействием с госструктурами».

Как отмечает «Коммерсантъ», Молчанов после 1996 года был помощником главы администрации президента Валентина Юмашева, а затем возглавил управление по связям с общественностью, а также занимал пост заместителя министра культуры. В 2004 году Молчанов стал главой департамента правительственной информации в правительстве России, а в 2008 году возглавил департамент культуры и образования правительства России. С 2012 года он занимал пост руководителя главы аппарата правительства, но в 2015 году уволился.

В 2016 году Молчанов был назначен главой управления Госдумы по связям с общественностью. По данным «Коммерсанта», он помог экс-спикеру палаты Сергею Нарышкину провести избирательную кампанию в Кингисеппском одномандатном округе. Но в Госдуме седьмого созыва Молчанов не захотел работать, и с ним был заключен срочный договор, который истек в октябре 2016 года. Как рассказал источник «Коммерсанта», Молчанов решил сам не продлевать действие трудового договора. 

Теги
назначение, «Первый канал», Константин Эрнст, Валентин Юмашев
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