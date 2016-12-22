«Открытие Холдинг» инвестирует в кинотеатр «Художественный»

Инвестиционная компания «Открытие Холдинг» выкупила 33,33% акций АО «Пионер», говорится в сообщении холдинга. В декабре 2016 года «Пионер» получил в аренду старейший кинотеатр Москвы — «Художественный». Полученные инвестиции будут направлены на реконструкцию кинотеатра.

«Пионер» принадлежит инвестиционному холдингу A&NN Investments Ltd Александра Мамута, который также входит в состав акционеров «Открытие Холдинг».

«Кинотеатр, руку к которому приложил архитектор Шехтель и в котором немые короткометражки смотрел Лев Толстой. Это и честь и вызов — инвестировать в культовый кинотеатр, объект культурного наследия и знакомое всем место на карте города», — приводятся в сообщении слова председателя правления «Открытие Холдинг» Алексея Карахан​а.

Источник «Коммерсанта» в декабре 2016 года рассказывал, что решение отдать кинотеатр в управление связано с невозможностью «Московского кино» восстановить «Художественный» за свой счет. Реконструкция может стоить около 1 млрд руб.

Весной 2017 года Мамут уже купил две крупнейшие сети кинотеатров в России — «Формула кино» и «Синема парк».