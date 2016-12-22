Упавшее дерево заблокировало движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково

Шквалистый ветер повалил дерево на пути следования аэроэкспресса в аэропорт Внуково. Об этом говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД) на официальном сайте.

Видео с места падения дерева опубликовал телеканал РЕН ТВ. на нем видно, что на место происшествия прибыли сотрудники железной дороги.

В сообщении пресс-службы МЖД, поступившем в РБК, говорится, что движение пригородных поездов из-за последствий урагана затруднено на пяти направлениях Московской железной дороги — Ярославском, Горьковском, Белорусском, Киевском и Рижском. Для уборки упавших деревьев и устранения неполадок были направлены оперативные аварийно-восстановительные бригады.

«Диспетчерский аппарат МЖД делает все возможное, чтобы обеспечить движение поездов: прорабатываются временные схемы по пропуску составов с использованием соседних путей, прорабатываются варианты с изменением маршрутов», — говорится в сообщении.

В понедельник, 29 мая, на московский региона обрушились грозы с сильными ливнями и порывистым ветром. Как сообщали в Росгидрометцентре, порывы ветра в в Москве и Подмосковье могут достигать 22 м/с.

Ранее из-за упавшего на пути дерева московский метрополитен закрыл станции «Филевский парк» и «Пионерская» Филевской линии. Интервал движения поездов на линии был увеличен. Позднее движение поездов было восстановлено. Кроме того, поваленные ветром деревья перекрыли выезд с парковки подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева в Горки-9. Из-за этого оказались заблокированы машины представителей испанского бизнеса и журналистов, находившихся в резиденции.