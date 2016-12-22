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Московское метро закрыло две станции из-за упавшего дерева
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Московское метро закрыло две станции из-за упавшего дерева
Общество, 16:31
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Московское метро закрыло две станции из-за упавшего дерева

Московский метрополитен закрыл для входа станции «Филевский парк» и «Пионерская» Филевской линии. Это произошло после того, как на пути упало дерево. Об этом сообщает метро в своем Twitter.

Также на Филевской линии были увеличены интервалы движения. Позже, в 16:22 мск, метро сообщило о том, что движение было восстановлено.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах Москвы сообщил, что три дерева упали на открытый участок между станциями «Фили» — «Багратионовская» и «Филевский парк» — «Пионерская» Филевской линии московского метро. По словам собеседника, из-за этого было прервано движение поездов от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» в оба направления. Он отметил, что в данный момент экстренные службы столицы убирают упавшие деревья.

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Источник агентства также добавил, что ветер повалил дерево на пути столичного монорельса. Это произошло на перегоне между станциями «Улица Сергея Эйзенштейна» и ВВЦ. При этом агентство добавило, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Теги: метро , дерево
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