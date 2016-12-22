Появились фото и видео последствий урагана в Москве

В понедельник, 29 мая, во второй половине дня на столичный регион обрушились ливни и шквалистый ветер. В результате случившегося в ряде округов Москвы оказались повалены деревья и легкие щиты, рассказали ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника, сильным ветром «повалены деревья на юго-востоке, западе и в центре Москвы». ​«На многих улицах упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты», — сказал собеседник агентства.

В Хамовниках несколько деревьев упали на дорогу, передает корреспондент РБК. На снятом им видеоролике видно, что одно из упавших деревьев полностью перегородило проезжую часть. Из-за этого автомобили объезжают данный участок дороги по тротуару.

По словам другого корреспондента РБК, ветер повалил дерево на входе на станцию «Калужская» столичного метрополитена. Корреспондент РБК также снял видео на входе в редакцию. На нем видно, что от ветра уличные мусорные урны упали и покатились по земле.

Москву накрыл ураган Видео: РБК

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что на юго-западе Москвы дерево упало на человека. Инцидент произошел в районе площади Джавахарлала Неру. В результате случившегося человек погиб, добавил собеседник. Он также сообщил, что на Новомарьинской улице дерево придавило мужчину. «По предварительной информации, мужчина выжил, однако не может самостоятельно выбраться, к нему направляются спасатели», — сказал источник.

По сообщению корреспондента «РИА Новости», в Подмосковье упавшие деревья заблокировали выезд из резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева в Горки-9.