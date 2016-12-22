Поваленные ветром деревья заблокировали выезд из резиденции Медведева

Деревья, упавшие из-за шквалистого ветра, заблокировали выезд с парковки подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева в Горки-9. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.
По данным агентства, порывами ветра были повалены несколько сосен. Они упали на дорогу, перегородив выезд нескольким «представительским» автомобилям, которые находятся на парковке.
Корреспондент агентства сообщил, что резиденцию не могут покинуть представители испанского бизнеса и журналисты. Они, по данным агентства, прибыли в Горки-9 для участия в совещании.
Во второй половине понедельника, 29 мая, на московский региона обрушились грозы с сильными ливнями и порывистом ветром. Как ранее сообщали в Росгидрометцентре, порывы ветра в понедельник могут достигать 22 м/с.