МИД Черногории вручил послу России ноту протеста

Российскому послу в Черногории Сергею Грицаю вручена нота протеста из-за задержания черногорского политика в московском аэропорту Домодедово. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства страны.

Представитель Демократической партии социалистов Черногории Миодраг Вукович был задержан в Домодедово накануне. Вукович направлялся в Минск, когда его задержали службы безопасности. Как сообщает издание Vijesti со ссылкой на источники, он был задержан «по политическим причинам». Депутат содержался в отдельной комнате без доступа к связи, воде и туалету. Вскоре состояние его здоровья ухудшилось. Связаться с Вуковичем сотрудники черногорского посольства смогли только ближе к полуночи. После освобождения Вуковичу предложили продолжить путь в Минск, однако политик отказался и был депортирован в Черногорию.

В связи с произошедшим, посол России в Подгорице был вызван в МИД Черногории. Там ему была вручена нота протеста против действий российских властей. «Ему было указано на неприемлемые действия российских властей во время необоснованного задержания Вуковича, когда официальные лица не обеспечили ему элементарных условий содержания, особенно с учетом ухудшения состояния его здоровья», — говорится в сообщении правительства.

В МИД Черногории потребовали объяснить причины действий российских властей. По мнению черногорских властей, своими действиями Москва «нарушила нормы международного права и правила дипломатической коммуникации».

Глава МИД Черногории Серджан Дарманович ранее обвинил Россию во вмешательстве в политику страны. По его мнению, российские спецслужбы пытались противодействовать стремлению Черногории вступить в НАТО. В МИД России заявили, что обвинения связаны с желанием Подгорицы оправдать вступление в НАТО перед собственными гражданами.

Протокол о присоединении Черногории к НАТО накануне ратифицировал парламент страны. Окончательно к военному блоку Черногория присоединится после того, как протокол будет ратифицирован всеми странами-членами НАТО.