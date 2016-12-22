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Почти треть россиян экономит на мясе, сыре и колбасе
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16:06
Почти треть россиян экономит на мясе, сыре и колбасе

Почти треть россиян вынуждена экономить на таких продуктах, как мясо, сыр и колбаса. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные майского исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», проведенного по заказу Центробанка.

Почти половина россиян (46% опрошенных) заявила, что вынуждена экономить на крупных покупках или отказываться от них из-за нехватки денег. Только четверть россиян (25%) заявила, что им не приходится экономить.

По данным опроса, 28% россиян были вынуждены экономить на мясе и птице, 24% экономили на сыре и колбасе, еще 23% — на рыбе и морепродуктах. В то же время 39% опрошенных заявили, что экономить на продуктах им приходится. 16% россиян заявили, что они экономят на ремонте, 15% — на отдыхе и поездках, 8% — на технике для дома.

Ранее в мае стало известно, что россияне сократили повседневные расходы до минимума за пять лет. В апреле жители страны с учетом инфляции сократили расходы на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, расходы россиян в апреле оказались самыми низкими за последние пять лет. В то же время желаемый доход россиян вырос до исторического максимума. Доход, необходимый для «нормальной жизни» семьи из трех человек, жители страны оценили в 83,6 тыс. руб. 

Теги
кризис, продукты, экономия
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