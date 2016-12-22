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Общество
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В Москве задержали подозреваемого в убийстве адвоката
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В Москве задержали подозреваемого в убийстве адвоката

В Москве задержан подозреваемый в убийстве адвоката 42-летний Марат Янбухтин. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Как отмечается в сообщении, он был задержан в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия), которое было возбуждено по факту убийства адвоката 26 апреля.

В СКР отметили, что Янбухтин был доставлен в отдел «для проведения следственных действий». По их итогам ему будут предъявлены обвинения и будет избрана мера пресечения.

Адвокат была убита в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Убийца два раза выстрелил в нее, а затем скрылся. Источники ТАСС заявляли, что погибшей была Наталья Вавилина, которая является председателем коллегии адвокатов Москвы «Дельфи».

Юрист коллегии адвокатов «Дельфи» Алексей Рогачев подтвердил РБК, что убитая Наталья Вавилина была его коллегой. Он отметил, что она занималась делами преимущественно экономической направленности, а именно арбитражными спорами. Рогачев добавил, что о резонансных делах он не слышал. По его словам, Вавилина когда-то вела уголовные дела, но за последнее время ничего такого не было. Рогачев добавил, что никаких предпосылок к убийству адвоката не было. 

Теги
убийство, адвокаты, происшествие
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