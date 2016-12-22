В Совфеде ответили на обвинения Киева об отправке ядерного оружия в Крым

У России нет причин размещать в Крыму ядерное оружие. Об этом заявил ​первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает «Интерфакс».

Таким образом Клинцевич ответил на обвинения, которые в адрес России выдвинул спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий. По словам Парубия, которые приводит «Интерфакс-Украина», Россия активно проводит «милитаризацию» Крыма. «В том числе планирует разместить, а по некоторым данным уже разместила ядерные наступательные вооружения», — рассказал Парубий на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси.

Клинцевич заявил, что спикер Верховной рады «просто лжет». «Цель все та же — демонизация России. У нас нет ни стратегических, ни тактических причин размещать в Крыму ядерное оружие», — сказал сенатор. По мнению Клинцевича, идея о размещении ядерного оружия в Крыму «выходит за рамки элементарного здравого смысла». «Крым - всероссийская здравница, и вопрос размещения там ядерного оружия не обсуждается ни на каком уровне», — рассказал он.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Официальный Киев не признает результаты референдума и расценивает присоединение полуострова к России как аннексию.