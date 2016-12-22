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Политика
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Владимир Путин прибыл во Францию
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14:31
Владимир Путин прибыл во Францию

Президент Владимир Путин прилетел во Францию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Во Франции Путин должен провести переговоры с новым президентом страны Эмманюэлем Макроном. Темой переговоров должны стать двусторонние отношения двух стран, а также ситуация в Сирии и на Украине.

Версальские смотрины: зачем Путин едет к новому президенту Франции

О намерении Владимира Путина совершить незапланированный визит во Францию стало известно 21 мая. Поводом для визита Путина в Париж стала 300-я годовщина визита императора Петра I во Францию. В связи с этой датой президенты России и Франции откроют в Версале выставку, подготовленную Эрмитажем.

В Кремле сообщили, что Путин и Макрон во время переговоров должны обсудить проекты по торгово-экономическому и культурному сотрудничеству. Кроме того, темой встречи глав государств станут основные «болевые точки» на международной арене, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также сообщил, что на встрече с Макроном Путин выступит за урегулирование украинского кризиса на основе минских договоренностей и выскажется за продолжение работы в «нормандском формате».

Эмманюэль Макрон возглавил Францию по итогам второго тура президентских выборов, которые прошли 7 мая. За него проголосовали около 66% избирателей. 28 мая после завершения саммита «Большой семерки» на Сицилии Макрон заявил, что намерен вести «требовательный диалог» с Путиным по вопросу Украины. При этом он отметил, что «уважает Россию»​.  

Теги
Франция, Владимир Путин
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