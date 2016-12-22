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Советник президента ответил на сообщения об участии в капитале Айви Банка
Материалы по теме СМИ узнали о выемке документов в связанном с Германом Клименко Айви Банке СМИ узнали о требовании ЦБ к банку «Югра» создать резервы на 40 млрд руб. ЦБ отозвал лицензии у двух банков ЦБ отозвал лицензию у связанного с IT-омбудсменом Германом Клименко банка
14:37
Советник президента ответил на сообщения об участии в капитале Айви Банка

Советник президента России Владимира Путина Герман Клименко заявил, что у него «машин было много». Так он ответил ​на сообщения об отзыве лицензии у Айви Банка, одним из акционеров которого он является. Свой ответ советник российского лидера написал на своей странице в «ВКонтакте».

По словам Клименко «первым» был ВАЗ 2106, на котором он планировал «таксовать» во время «развала страны», потом ЗАЗ-1102 «Таврия» без кондиционера. Также он перечислил другие автомобили — Skoda, ГАЗ-21 «Волга», Opel, Mercedes и Porsсhe, который «оказался «контрабасным», и его увезли сотрудники правоохранительных органов.

«Вот машины проходили через меня и уходили к новым владельцам. Я уверен, что они нарушают правила ПДД и иногда попадают в аварии. Какое же счастье, что эти сюжеты не попадают к журналистам. А то представляю себе заголовок: «Машина советника не уступила дорогу старушке», — написал Клименко. «Это я про Айви Банк, если что», — написал он.

Как следует из раскрытия информации ​на официальном сайте ЦБ, Клименко владеет 3,81% акций Айви Банка. Аналогичная информация приведена на сайте банка (.pdf). Кроме того, уставным капиталом данного кредитного учреждения владеет ООО «3Д Ньюс», а именно 6,19%. Согласно выписке (.pdf) из ЕГРЮЛ, Клименко является владельцем 42% «3Д Ньюс».

В понедельник, 29 мая, Банк России отозвал лицензию у московского Айви Банка. Причиной стало то, что его бизнес-модель была ориентирована «на высокорискованное кредитование заемщиков», косвенно или прямо связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Айви Банк занимал 432-е место в банковской системе России и принимал участие в системе страхования вкладов.

В апреле Следственный комитет провел выемку документов в Айви Банке. Как рассказал источник «РИА Новости», это было связано с действием компании «Оргмонтажпроект», которая была клиентом банка. Представитель банка рассказывал РБК, что документы изъяли в связи с делом его двух клиентов, чьи счета были закрыты в 2014 году. 

Теги
акционер, Герман Клименко, Айви Банк
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