Осужденный за госизмену ученый попросил у Путина помилования

Ученый Владимир Лапыгин, осужденный в сентябре 2016 года по делу о госизмене, отправил президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. Об этом сообщил РБК его адвокат Василий Процык.

По словам Процыка, прошение о помиловании Лапыгин направил еще в марте. «Сейчас его рассматривает комиссия по вопросам помилования Тверской области. В колонии этого региона он отбывает наказание», — пояснил Процык.

Ранее о том, что Лапыгин запросил помилование, сообщило общественное движение «Открытая Россия». По данным движения, в заключении Лапыгин написал текст с заглавием «Как я оказался шпионом», в котором рассказывает об обстоятельствах, в которых ему были предъявлены обвинения. Причиной для его ареста стало то, что в 2009 году он договорился о передаче в КНР «программного комплекса, позволяющего рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну». В 2011 году он отправил программу по почте гражданину КНР Чэню Вэйцзя.

Сам Лапыгин утверждает, что передал китайской стороне только демо-версию программы, действуя в интересах ЦНИИмаша, и намеревался заключить с китайскими партнерами выгодный контракт. Кроме того, как подчеркивает ученый, программа, которую он передал в КНР, была создана в ЦНИИмаш в 2010 году и получила заключение о возможности ее открытого опубликования в декабре того же года.

Лапыгин возглавлял центр исследования аэрогазодинамики ФГУП «ЦНИИмаш», которое является головным институтом «Роскосмоса». Также он был преподавателем в МГТУ им. Баумана. Лапыгин был обвинен в госизмене в июле 2015 года. По версии следствия, он передавал секретную информацию за рубеж. Его дело проходило под грифом «секретно». В сентябре 2016 года суд приговорил 76-летнего Лапыгина к семи годам колонии строгого режима. В декабре 2016 года законность приговора подтвердил Верховный суд.