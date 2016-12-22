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Политика
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Кремль отреагировал на обыски в офисе «Яндекса» в Киеве
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14:12
Кремль отреагировал на обыски в офисе «Яндекса» в Киеве

В Кремле пока нет полной информации об обысках в офисе «Яндекса» в Киеве. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о том, намерена ли Россия защищать дочерние предприятия российских компании, передает корреспондент РБК.

​По словам Пескова, надо понять, с чем это связано, что это за следственные или проверочные действия. «Поэтому я не могу чего-то более детального вам ответить», — подытожил он.

О том, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе, РБК заявили в пресс-службе IT-компании. В компании отметили, что не знают о причинах обысков, добавив, что к офисам «Яндекса» выехали адвокаты.

По словам представителя СБУ Елены Гитлянской, следственные мероприятия проходят в рамках дела о госизмене.

Президент Украины Петр Порошенко начиная с 17 мая ввел санкции в отношении юридических и физических лиц из России. Санкции коснулись 468 компаний. Согласно документу, российские и украинские интернет-провайдеры должны заблокировать доступ к поисковику «Яндекс» и другим сервисам компании.

 
Теги
Украина, Киев, обыски, «Яндекс», Дмитрий Песков
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