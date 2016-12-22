В СБУ объяснили обыски в офисах «Яндекса» на Украине делом о госизмене

В СБУ прокомментировали обыски в офисах компании «Яндекс». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СБУ Елену Гитлянскую.
По словам Гитлянской, обыски проходят по делу о государственной измене. «В рамках уголовного производства по государственной измене проводятся обыски в компаниях в Киеве и Одессе», — рассказала она.
Об обысках в офисах компании ранее сообщила пресс-служба «Яндекса». В компании отметили, что причины действий украинских правоохранительных органов им неизвестны. В то же время в «Яндексе» подчеркнули, что готовы предоставить украинским властям всю необходимую информацию.
IT-компания «Яндекс» оказалась в списке российских компаний, на которые решением президента Украины Петра Порошенко 17 мая были наложены санкции. Украинские власти обязали провайдеров заблокировать доступ к поиску «Яндекса» и ряду прочих сервисов. Помимо «Яндекса» в санкционном списке также оказались Mail.ru, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Валентин Петров 17 мая заявил, что российские военные могут использовать данные сервисов «Яндекс. Пробки» и «Яндекс. Навигатор» для планирования наступления на территорию Украины.