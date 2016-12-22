Citroen отозвал в России 30 тыс. моделей C4 и DS4

Российский представитель автомобильной марки Citroen, ООО «Пежо Ситроен Рус», отозвал в России 30 тыс. хэтчбеков моделей C4 и DS4, которые продали с января 2011 года по июнь 2016 года. Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2011 года по июнь 2016 года с VIN-кодами согласно приложению.

Отзовут модели автомашин, на которых трос замка на обшивке капота может быть «недостаточным для нормальной эксплуатации». На автомобилях Citroen C4 хэтчбек/DS4 проверят и установят защиту от коррозии и надежное крепление троса замка капота к обшивке капота. Представители изготовителя ООО «Пежо Ситроен Рус» сообщат об этом автовладельцам, которые подпадают под отзыв, через рассылку писем и/или по телефону.

В феврале 2016 года Citroen сообщал об отзыве в России 1638 автомобилей модели C-Crosser, которые были реализованы с января 2009 года по сентябрь 2010 года. Причиной отзыва тогда стала неисправность электронного компонента интеллектуального коммутационного блока (BSI), которая могла привести к сбоям в работе электрооборудования.