СКР начал проверку из-за смерти петербуржца в отделении полиции

Следственный комитет начал доследственную проверку из-за смерти задержанного в отделении полиции в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления.
Инцидент произошел накануне вечером, 28 мая. Полиция задержала гражданина, «злоупотребляющего алкогольными напитками», в одном из домов по улице Веры Слуцкой в Колпинском районе. Причиной стало его «хулиганское поведение». Он был доставлен в отдел полиции №55.
Как сообщает «Фонтанка», задержанный мужчина «ходил по этажам и барабанил в двери». После того как на него пожаловались жильцы дома, на место приехала полиция. Поскольку мужчина был в состоянии глубокого опьянения, полицейские вызвали скорую помощь, которая установила, что он в госпитализации не нуждается. Мужчину отвезли в отделение для составления протокола по статье 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения). Через несколько часов мужчине стало плохо. Полицейские попытались оказать ему первую помощь. Через полчаса, несмотря на попытки прибывших медиков провести реанимацию, мужчина скончался.
«В 22 часа 20 минут было обнаружено тело задержанного без видимых признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении СКР. Для установления причин смерти задержанного была назначена судебно-медицинская экспертиза.
В сентябре 2016 года в отделении полиции в Воронеже было обнаружено тело мужчины. В связи с его смертью Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а», «в» ч.3. ст.286 (превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий) и ч.4. ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).