Против стоматолога в Петербурге завели дело за удаление 22 здоровых зубов

Врач-стоматолог в одной из частных клиник Санкт-Петербурга удалила своей пациентке 22 здоровых зуба, чтобы заработать более 843 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте главного следственного управления СКР по городу.
В отношении врача следователи возбудили уголовное дело по поводу «мошенничества, совершенного лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере» по ч.3 ст.159 УК РФ. По этой статье предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы со штрафом до 80 тыс. руб.
По данным следствия, в 2014 году во Фрунзенском районе Петербурга 40-летняя подозреваемая обманула 43-летнюю местную жительницу по поводу объема нужных той стоматологических услуг. В итоге врач, чтобы получить желаемую сумму, удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила стоматологические «мосты» (несколько искусственных зубов, соединенных дугой, которая крепится к здоровым зубам) плохого качества.