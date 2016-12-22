МИД ответил на обвинения Черногории о вмешательстве в политику страны

Власти Черногории обвиняют Россию во вмешательстве во внутреннюю политику страны для того, чтобы оправдаться перед собственным населением за вступление в НАТО. С этим заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает НСН.

По словам Захаровой, процесс вступления Черногории в НАТО сопровождался «шпиономанией» и «обороной от виртуального врага». При этом референдум по вопросу вступления в альянс не проводился. «Все это нужно было по одной простой причине — народ Черногории идеей членства в НАТО, мягко скажем, не загорелся. Именно поэтому и референдум проведен не был», — сказала она. По ее словам, «официоз побоялся показать истинные цифры», поэтому «было принято решение эту волю подавлять, придумывая истории о «руке Кремля».

Глава МИД Черногории Серджан Дарманович ранее обвинил Россию во вмешательстве в политику страны, связанное с попытками противодействовать вступлению Черногории в НАТО. По его словам, в Черногории «удивлены, как сильно вмешивается Россия». Дарманович также заявил, что российские спецслужбы оказывают поддержку оппозиции, которая выступает против вступления страны в Североаилантический альянс.

Черногория открыто выразила намерение вступить в НАТО в 2014 году на фоне конфликта на Украине. Протокол о присоединении страны к альянсу был подписан весной 2016 года. В конце апреля парламент ратифицировал этот протокол голосами 46 депутатов из 81. Россия выразила сожаление в связи с решением черногорских депутатов. При этом в российском МИДе подчеркнули, что вступление Черногории в НАТО не принесет альянсу существенную «добавленную стоимость».

В феврале специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич обвинил власти России в причастности к попытке госпереворота, в котором, по его словам, принимали участие «русские националисты». В Кремле подобные обвинения назвали «абсурдными».

Русский бунт в Черногории: что это было. Спецрепортаж РБК