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СМИ узнали о «резком росте» цен на услуги Mediascope после продажи ВЦИОМу
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11:53
СМИ узнали о «резком росте» цен на услуги Mediascope после продажи ВЦИОМу

Цены на услуги Mediascope, которое ранее называлось TNS Russia, резко возросли в 2,5 раза. Об этом сообщил президент рекламного агентства Twiga Александр Оганджанян на заседании комиссии по малому и среднему бизнесу Ассоциации коммуникационных агентств России и комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере рекламы, написала газета «Коммерсантъ».

По его данным, повышение цен произошло после продажи Mediascope государству. «Это значит, что из 80 рекламных агентств 60 могут сразу закрываться и вешать амбарный замок — они неспособны за эти деньги покупать их исследования, это живой барьер для небольшого бизнеса», — сказал Оганджанян. Он пояснил, что для крупных рекламных компаний подобный рост цен приемлем.

Источники «Коммерсанта» пояснили, что это первое подорожание подписки на Mediascope за «долгие годы». По неофициальным данным, измеритель торговался с каждым клиентом индивидуально. Один из директоров по ТВ-закупкам крупной рекламной сети рассказал газете, что цены выросли «в разы», и пояснил, что на данный момент компания платит «десятки миллионов» рублей в год.

Для одного из федеральных телеканалов цена подписки выросла на 30%, рассказал источник в компании. Собеседник «Коммерсанта» на другом крупном телеканале, в свою очередь, сообщил, что стоимость контракта с Mediascope обсуждается каждый год и резких изменений в 2017 году не было.

Услугами Mediascope как телеизмерителя пользуются как сами телеканалы, так и рекламные агентства, которые покупают рекламу на телевидении за комиссию в один или два процента, в которые входят все расходы, в том числе, подписка на Mediascope, рассказали изданию источники в компаниях. Всего в 2016 году, по оценкам Ассоциации коммуникационных агентств, в России было закуплено рекламы на 150 млрд руб.

Официально ни один телеканал или агентство не стали комментировать ситуацию с ценами на Mediascope, а генеральный директор«ВЦИОМ-Медиа» Алексей Малинин не ответил на запрос «Коммерсанта», уточняет издание.

Гендиректор компании Mediascope Руслан Тагиев передал через представителя, что компания «всегда стремится» находить компромисс в переговорах с каждым из клиентов и находить решения». Источник, близкий к Mediascope, пояснил, что цены поднимались на разных уровнях для разных клиентов. По его словам, небольшие агентства платят «гораздо меньше, чем должны были по рыночным расценкам».

В августа 2016 года ВЦИОМ купил 80% компании TNS Russia у британского холдинга WPP. Это произошло после принятия поправок в законы о СМИ и рекламе, по которым заниматься исследованиями телеаудитории должна компания, которая прошла аккредитацию в Роскомнадзоре и имеет не более 20% доли иностранного владения. Mediascope был выбран единым телеизмерителем в России комиссией Роскомнадзора 15 декабря 2016 года. Этот статус компания будет иметь в течение трех лет. 

Теги
реклама, ВЦИОМ, Телевидение
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