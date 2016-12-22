Акционерам «Детского мира» рекомендовали выплатить 2,6 млрд руб.

Совет директоров крупнейшего ретейлера детских товаров ГК «Детский мир», подконтрольного АФК «Система», рекомендовал выплатить акционерам в качестве дивидендов за 2016 год 2,57 млрд руб. Таким образом акционерам может быть выплачено 3,48 руб. за акцию. Об этом говорится в сообщении «Детского мира».
В 2016 году акционерам «Детского мира» было выплачено 4,4 млрд руб. Из них 1,3 млрд руб. — по итогам 2015 года и 3,1 млрд руб. — за девять месяцев 2016 года. В 2017 году компания также планирует выплатить промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев, добавил генеральный директор ретейлера Владимир Чирахов.
В 2016 году «Детский мир» увеличил выручку на 31,4%, до 79,5 млрд руб. Прибыль компании выросла на 74,8%, до 3,8 млрд руб. по сравнению с 2015 годом.
В феврале 2017 года «Детский мир» провел первичное размещение акций на Московской бирже. Инвесторы оценили компанию в 63 млрд руб. Доля АФК «Система» снизилась в результате сделки с 72,6 до 50% плюс одна акция, сообщал ретейлер.
Стоимость акции «Детского мира» на Московской бирже с момента открытия 29 мая к 11:20 по московскому времени снизилась на 0,35%, до 90,76 руб. В ходе первичного размещения акций «Детский мир» установил стоимость акций на уровне 85 руб. за бумагу.