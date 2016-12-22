ФСБ провела обыск у активиста «Открытой России» в Кемерово

В Кемерово сотрудники ФСБ провели обыск в квартире члена движения «Открытая Россия» Дмитрия Улитина. Об этом он сам рассказал РБК.

«В 7:40 (3:40 мск), когда жена провожала в школу дочь, влетели 10 сотрудников регионального ФСБ с постановлением суда на обыск. Центральный районный суд от 22 мая санкционировал эти действия в связи с акцией «Надоел» 29 апреля», — рассказал он.

Как сообщается на сайте «Открытой России», обыск проводился в связи с размещением Улитиным видео в социальных сетях с призывом принять участие в акции «Надоел». Отмечается, что 30 мая Улитин был осужден по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) за акцию «Надоел». Суд приговорил активиста к 30 часам обязательных работ.

В беседе с РБК активист пояснил, что «ни о каких заведенных уголовных делах проводившие обыск не говорили». «Изъяли три ноутбука, все гаджеты жены и детей, с сим-картами, старые лазерные диски, на которых ничего не было. Планировал их выбросить, и вот забрали», — сообщил он.

По словам Улитина, проводившие обыск сотрудники ФСБ пообещали пригласить его на допрос во вторник, 30 мая. «Ушли из моей квартиры около 12 часов дня», — добавил активист.

Юрист Артур Сташ, представляющий интересы Дмитрия Улитина, заявил РБК, что сейчас изучают документы, которые им предъявили сотрудники ФСБ во время оперативных действий. «В суде попытаюсь ознакомиться с материалами дела. Оно возбуждено по ч.2 ст.280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации)», — сказал Сташ.

Сташ пояснил, что в видеообращении Улитина с приглашением на акцию «Надоел» «некая экспертиза обнаружила экстремистские призывы». «Не помню, чтобы там были какие-то такие высказывания. Но в постановлении пишут, что есть признаки возбуждения розни по отношению к власти», — добавил он.

РБК направил запрос в управление ФСБ по Кемеровской области в связи с информацией об обыске у Дмитрия Улитина.

Организованная «Открытой Россией» акция «Надоел» 29 апреля прошла в разных городах России. Участники выступали против выдвижения на предстоящих президентских выборах кандидатуры Владимира Путина. На следующий день в Казани была задержана активистка «Открытой России» Дарья Кулакова.

16 мая Тверской суд Москвы оштрафовал координатора движения Марию Баронову на сумму 20 тыс. руб. за организацию акции. 26 мая сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями казанского МВД пришли с обыском в офис управляющей компании «Райдэн», которую возглавляет координатор местного отделения «Открытой России» Илья Новиков.