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Черногория обвинила Россию во вмешательстве во внешнюю политику страны
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10:51
Черногория обвинила Россию во вмешательстве во внешнюю политику страны

Черногория обвинила Россию во вмешательстве в ее международную политику, в том числе по вопросу вступления страны в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович, передает телерадиокомпания RTCG.

«Россия открыто вмешивается в нашу международную политику, чего мы, конечно, не одобряем», — сказал он. Дарманович отметил, что на протяжении двух–трех лет Москва выступает против расширения НАТО. «В этом вопросе мы сами решаем для себя, и мы удивлены, как сильно вмешивается Россия, и, конечно, мы защищаемся», — заявил глава МИД Черногории.

Дарманович отметил, что российская разведка «открыто» поддерживает черногорскую оппозицию, которая выступает против вступления страны в НАТО. Министр иностранных дел подчеркнул, что членство Черногории в НАТО «не направлено против кого бы то ни было» и не против России. «Но, конечно, мы не можем принять того, что кто-то решает, где нам быть», — заметил он.

Между Черногорией и Россией есть экономические отношения, но Москва «не главный партнер» страны, пояснил Дарманович. Он добавил, что «много» российских туристов приезжают в Черногорию из России. Однако российские инвестиции в страну глава МИД назвал «неэффективными».

В конце апреля парламент Черноговории ратифицировал протокол о присоединении к НАТО. Документ был одобрен, несмотря на бойкот пророссийской оппозиции. За данное решение отдали свои голоса 46 депутатов. Всего в черногорском парламенте заседает 81 парламентарий.

Президент страны Филип Вуянович назвал ратификацию протокола «историческим». В свою очередь в МИД России выразили сожаление и заявили, что Черногория вряд ли внесет существенную «добавленную стоимость» в Североатлантический альянс.

Процесс вступления Черногории в НАТО начался в марте 2014 года, когда премьер-министр Мило Джуканович заявил, что страна хочет стать членом альянса на фоне конфликта на Украина. Формально Черногория получила приглашение на членство в декабре 2015 года, но переговоры о вступлении страны в НАТО начались в феврале 2016 года, а протокол о вступлении подписан в мае 2016 года.

Черногория станет полноценным членом НАТО, если данный документ будет ратифицирован всеми странами, которые входят в альянс. На данный момент его не подписала только Испания. 

Теги
НАТО, Черногория, Альянс
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