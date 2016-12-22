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Акции «Башнефти» упали на 20% после решения о переносе выплаты дивидендов
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10:50
Акции «Башнефти» упали на 20% после решения о переносе выплаты дивидендов

Стоимость привилегированных акций «Башнефти» во время торгов на Московской бирже снизились к 10.20 мск до отметки 991 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов. В пятницу, 26 мая, торги акциями закрылись на отметке 1230 руб. за бумагу. Таким образом, падение составило около 20%.

Стоимость обычных акций также упала до отметки 2811 руб. за бумагу к 10.00 мск. В пятницу, 26 мая, торги по обычным акциям закрылись на отметке 2986 руб. за бумагу. Падение, таким образом, составило около 6%.

О решении «Башнефти» не платить дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 год стало известно в пятницу, 26 мая. Такое решение принял совет директоров компании. При этом по привилегированным было принято решение выплатить минимум, который был предусмотрен уставом — 10 копеек за бумагу.

Совет директоров при этом рекомендовал в будущем выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года. Решение было принято из-за увеличившихся затрат после аварии на установке гидрокрекинга на заводе «Башнефть-Уфанефтехим» летом 2016 года, а также выделения дополнительных средств на «повышение безопасности нефтеперерабатывающих объектов». Источник РБК в «Башнефти» заявлял, что Совет директоров рекомендовал отложить выплату дивиденов, чтобы «Роснефть» могла сэкономить на налогах.

«Роснефть» приобрела 50,08% «Башнефти» в октябре 2016 года. В том случае, если решение о выплате дивидендов принимается меньше, чем через год владения контрольным пакетом, то материнская компания должна будет заплатить налог на дивидендные выплаты в 13%, заявляла РБК юрист «Адвокатского бюро А2» Екатерина Ващилко. 

Теги
«Башнефть», дивиденды, выплата
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