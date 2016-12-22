Разведку Британии трижды предупреждали о взглядах смертника из Манчестера

Британскую разведслужбу MI5 предупреждали об экстремистских взглядах подозреваемого в совершении теракта на британском стадионе «Манчестер Арена» Салмана Абеди не менее трех раз. Информацию об этом передали в Лондон в январе 2017 года, передает Би-би-си.

Так, Би-би-си, ссылаясь на двух людей, которые знали Абеди, сообщает, что во время обучения его колледже в Манчестере эти два человека звонили на горячую линию по борьбе с терроризмом, чтобы предупредить полицию о его экстремистских взглядах. Полиция Манчестера призвала граждан сообщать известную им информацию о его передвижениях после 18 мая этого года, когда Абеди вернулся в Великобританию из-за границы.

По данным телеканала, Абеди рос в Великобритании в семье беженцев из Ливии. В 16 лет подросток вместе со своим отцом во время школьных каникул пытался бороться против режима Муаммара Каддафи.

Манчестерская полиция в ночь на 29 мая задержала 15-го подозреваемого в причастности в теракту, 19-летнего мужчину. Это произошло во время обысков в районе Гортон 28 мая. Под стражей сейчас, по данным полиции, находятся 13 человек. Двоих задержанных по этому делу отпустили без предъявления обвинений.

О задержании 14-го фигуранта дела, 25-летнего жителя района Олд-Траффорд, стало известно 28 мая.

Теракт на стадионе «Манчестер Арена» произошел 22 мая после концерта певицы Арианы Гранде. Жертвами теракта стали 22 человека, пострадали более 50 человек. Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).