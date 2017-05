Трамп заявил о доверии своему советнику Кушнеру

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что он доверяет своему зятю и советнику Джареду Кушнеру. Слова американского президент передает The New York Times.



Заявление Трампа прозвучало, после того как The Washington Post со ссылкой на источники среди чиновников написало о том, что Кушнер предлагал послу России в США Сергею Кисляку создать «секретный канал связи» с Москвой с помощью дипломатических средств, которые используются для контакта между странами.

«Джаред делает серьезную работу для страны, — заявил Трамп. — Я полностью ему доверяю. Фактически его уважают все, и он работает над программами, которые помогут сэкономить нашей стране миллиарды долларов. Добавлю к этому, возможно, самое главное — он хороший человек».

Кроме того, американский президент на своей странице в Twitter в воскресенье, 28 мая, написал: «Как только вы видите в СМИ с фейковыми новостями «сказали источники» и не названы их имена, вероятнее всего, что этих источников не существует, а созданы они авторами фейковых новостей. #FakeNews — это враг».

The New York Times отмечает, что Трамп вернулся в Белый дом после девятидневной поездки по Ближнему Востоку и Европе, которая завершилась в воскресенье.

О том, что Кушнер обсуждал с Кисляком создание «секретного канала связи», также сообщало агентство Associated Press со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией. Как рассказал собеседник агентства, канал должен был «упростить чувствительные беседы» по сирийскому кризису и наладить контакты между бывшим советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном и российскими военными чиновниками. По данным источника, данные вопросы обсуждались во время встречи Кисляка и Кушнера в Trump Tower в начале декабря 2016 года.

Однако команда Трампа затем решила отказаться от секретного канала между США и Россией из-за его ненадобности, когда в должность государственного секретаря вступит Рекс Тиллерсон. После того как он стал главой Госдепа 1 февраля, в Белом доме решили, что связей по официальному каналу с Москвой будет достаточно.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что сообщения о контактах Кисляка с Кушнером — «абсолютная дребедень» в числе «прочих нападок» на Россию.