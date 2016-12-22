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В Новосибирской области из-за возгорания фуры с краской загорелось кафе
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09:10
В Новосибирской области из-за возгорания фуры с краской загорелось кафе

На шоссе Новосибирской области в результате возгорания фуры с краской загорелись придорожное кафе и припаркованные рядом с ним автомобили. Об этом сообщается на местном сайте управления МЧС.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в Болотнинском районе Новосибирской области на 92-м км трассы Р-255 около деревни Балта. Пожар начался на грузовом автомобиле, который перевозил краску. Затем огонь перекинулся на кафе «Вояж» и стоящие рядом с ним автомобили. По предварительным данным, пожар разросся из-за того, что краска, которую перевозил грузовик, стекла к кафе.

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава.

Как рассказали ТАСС в МЧС, открытое горение на трассе было ликвидировано. В скорой помощи Станционно-Ояшинской больницы сообщили агентству, что в результате пожара пострадал один человек. Он находится в состоянии средней тяжести. По данным «Вести. Новосибирск», пострадавшим оказался водитель фуры.

Как сообщается на сайте «Сибуправтодора», было перекрыто движение на 88–90-м км трассы. Данный участок можно объехать по грунтовой дороге через село Балта. В сообщении также отмечается, что причина остановки движения — «разлив битума из-за разгерметизации фуры». 

Теги
происшествия, Новосибирская область, Пожар, автодорога
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