Глава Бурятии предложил увольнять региональных министров за три выговора

В Бурятии министров региона, которые получат за свою работу три выговора, уволят автоматически. Об этом заявил на пленарном совещании 29 мая временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте главы республики.

Выговоры с министров смогут снять не ранее, чем через полгода и лишь по ходатайству зампреда правительства, который курирует отрасль.

Врио главы Бурятии затронул вопрос дисциплины из-за «недоработки» и.о. министра транспорта Бурятии Сергея Козлова, «ставившей под вопрос» приход в регион авиакомпании «Победа». Ранее глава региона заявил, что ему стало известно об отказе аэропорта Байкал в заключении договора с авиакомпанией «Победа» не от Козлова, а от министра транспорта России Максима Соколова. Из-за этого Цыденов лично занялся решением этого вопроса, вел переговоры с авиакомпанией и собственником аэропорта. Позже «Победа» направила в Бурятию официальное согласие.

По информации местного издания «Байкал Медиа Консалтинг», о том, что авиакомпания «Победа» будет выполнять бюджетные авиарейсы Москва — Улан-Удэ, стало известно в апреле этого года. До середины мая авиакомпания и аэропорт Байкал должны были согласовать условия сотрудничества. Однако руководство аэропорта притормозило процесс, Минтранс Бурятии не смог повлиять на это.

Цыденов также потребовал у нескольких глав районов предоставить ему 30 мая докладные записки с пояснениями, почему муниципалитеты не выполнили поручение главы региона, которое должны были сделать до 15 мая. Имеется в виду поручение назначить ответственных лиц муниципальных образований за приведение в соответствие с градостроительным законом правил пользования землей и застройки.

О том, что Цыденов отправил в отставку правительство Бурятии, стало известно 9 февраля 2017 года. Действующее правительство продолжит выполнение своих полномочий до назначения нового состава правительства.

Заместитель министра транспорта Алексей Цыденов стал врио главы Бурятии по указу президента России Владимира Путина от 7 февраля.