Тела трех молодых людей обнаружили под мостом на юге Москвы

Тела трех молодых людей 1998 года рождения обнаружили под мостом на пересечении Шипиловского проезда и МКАД на юге Москвы. Об этом заявили в столичном главке МВД агентству «Интерфакс».

В полиции заявили, что сообщение об обнаружении трупов поступило им 28 мая в 16:30 мск.

Тела направили на судмедэкспертизу.

Телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на главк московской полиции, сообщал, что полицейские нашли при погибших «пакеты с неизвестными порошковыми и растительным веществом неустановленного происхождения». На теле одного из них были следы от инъекций, отмечается в сообщении.