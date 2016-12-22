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Тела трех молодых людей обнаружили под мостом на юге Москвы
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Тела трех молодых людей обнаружили под мостом на юге Москвы

Тела трех молодых людей 1998 года рождения обнаружили под мостом на пересечении Шипиловского проезда и МКАД на юге Москвы. Об этом заявили в столичном главке МВД агентству «Интерфакс».

В полиции заявили, что сообщение об обнаружении трупов поступило им 28 мая в 16:30 мск.

Тела направили на судмедэкспертизу.

Телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на главк московской полиции, сообщал, что полицейские нашли при погибших «пакеты с неизвестными порошковыми и растительным веществом неустановленного происхождения». На теле одного из них были следы от инъекций, отмечается в сообщении. 

Теги
Москва, происшествия, Убийство, тела мужчин
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