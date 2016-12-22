Десантник ВМФ США погиб при прыжке с парашютом на шоу в Нью-Йорке

Член специального отряда ВМФ США SEAL погиб в ходе показательных выступлений на ежегодном мероприятии «Неделя флота» в Нью-Йорке. У него при прыжке не раскрылся парашют, сообщает Reuters, и военнослужащий упал с высоты в воду у Либерти-парка рядом с Островом Свободы.

Факт смерти парашютиста подтвердил контр-адмирал Джек Скорби. Он заявил, что к гибели парашютиста привела неисправность парашюта, других деталей инцидента он не привел, отмечает агентство. Власти не разглашают информацию о личности погибшего, пока не уведомят его родственников.

По словам очевидцев, парашютисты на мероприятии прыгали с вертолета.

«Неделя флота» проводится ежегодно с 1982 года и обычно совпадает с выходными ко Дню поминовения (последний понедельник мая). В рамках мероприятия проходят показательные выступления, граждане также могут посетить военные корабли. В «Неделе флота» участвуют военнослужащие ВМФ, корпуса морской пехоты и береговой охраны.