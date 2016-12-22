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Минэнерго сообщило о масштабной аварии в Сибири
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08:45
Минэнерго сообщило о масштабной аварии в Сибири

Ошибочные действия персонала на электроподстанции в Сибири привели к аварии в понедельник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

По информации Минэнерго, в 02:37 мск на подстанции 500 кВ «Означенное» (принадлежит ПАО «ФСК ЕЭС») при переключении для вывода в ремонт первой системы шин первой секции 220 кВ действием защит отключились первая и вторая системы шин первой секции 220 кВ. Из-за этого были обесточены три подстанции, которые снабжают электроэнергией заводы «Русала». Снижение энергонагрузки на хакасский и саянский заводы «Русала» составило 1,4 ГВт. Авария также привела к сбою технологических процессов, указывает агентство, а Саяно-Шушенская ГЭС снизила нагрузку на 1,6 ГВт.

Из-за отключения системы шин была полностью потеряна связь между хакасским региональным диспетчерским управлением и подстанциями, а переток на линии Казахстан — Урал был аварийно превышен в течение двух минут. После команды диспетчера с 02:43 по 03:21 мск были отключены и выведены в резерв гидрогенераторы на Саяно-Шушенской ГЭС. Затем к 03:13 мск была включена первая система шин секции на подстанции «Означенное» и было подано электричество на подстанцию ГПП-1 Саянского алюминиевого завода, а к 03:46 — на подстанции заводов «Русала». В 04:58 мск Саяно-Шушенская ГЭС возобновила свою работу по графику.

Однако в 07:10 мск на Саяногорском алюминиевом заводе «Русала» снова произошел сброс нагрузки на 250 МВт, с 980 до 730 МВт, сообщили в Минэнерго. Ведомство не уточнило, что стало причиной падения напряжения. В Министерстве энергетики отметили, что ведутся аварийно-восстановительные работы​. 

Теги
Минэнерго, Саяно-Шушенская ГЭС, «Русал», Хакасия
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