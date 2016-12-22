В «Роскосмосе» назвали стоимость стартового комплекса для «Ангары»

В понедельник, 29 мая, замминистра обороны России Тимур Иванов прибыл в Амурскую область, чтобы проверить ход строительства объектов космодрома «Восточный», сообщил корреспондент РБК. В частности, Иванов посетил территорию, на к​оторой в 2017 году начнется строительство стартового стола для запуска ракеты-носителя «Ангара».

«Стоимость всего комплекса составит 58 млрд руб., все строится с нуля», — доложил Иванову представитель «Роскосмоса». Он добавил, что работы, завершатся в 2023 году.

Замминистра обороны также осмотрел «Комплекс эксплуатации районов падения», предназначенный для поиска и транспортировки отделяющихся частей ракеты-носителя.

Всего на строительство объектов второй очереди, как заявлял 24 октября 2016 года первый заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Александр Иванов, будет выделено 238 млрд руб.

После этого Тимур Иванов провел закрытое совещание с главой «Роскосмоса» Игорем Комаровым и представителями подведомственных организаций военно-строительного комплекса. Участники встречи провели анализ объектов первой очереди, а также поставили задачи на выполнение плана строительства в целом.

Строительство второй очереди «Восточного», с которой должен производиться запуск «Ангары-А5», началось в июне 2016 года.

«Ангара» — это семейство ракет-носителей разных классов (от легкого до тяжелого), которое создавалось в качестве замены ракетам «Рокот» и «Протон-М». На данный момент было произведено только два запуска «Ангары», оба с космодрома Плесецк. В июле 2014 года стартовала легкая «Ангара 1.2ПП», а в декабре 2014 — тяжелая «Ангара-А5».