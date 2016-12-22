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Абэ пообещал предпринять вместе с США меры для сдерживания КНДР
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02:58
Абэ пообещал предпринять вместе с США меры для сдерживания КНДР

Япония совместно с США предпримут «конкретные меры» в ответ на запуск баллистической ракеты с территории КНДР. Об этом журналистам заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Reuters.

Ответные шаги необходимо предпринять для сдерживания Пхеньяна от «повторных провокаций», отметил он. Абэ подчеркнул, что Токио будет сотрудничать с Южной Кореей и другими странами и сделает «все возможное для того, чтобы защитить своих граждан».

«Согласно договоренности на саммите G7, вопрос Северной Кореи является одним из главных приоритетов для международного сообщества», — отметил премьер-министр Японии.

О запуске баллистической ракеты Scud с территории Северной Кореи сообщили южнокорейские военные 29 мая. Как уточняло Reuters со ссылкой на источник в оборонном ведомстве в Сеуле, запуск был произведен из района города Вонсан.

Представитель правительства Японии Йошиде Суга сообщил, что ракета упала в исключительной экономической зоне страны. Он добавил, что разрушений в результате инцидента не было.

О запуске ракеты были проинформированы американский президент Дональд Трамп и глава Южной Кореи Мун Дже Ин, который созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности на утро 29 мая.



 


  

Теги
Япония, США, КНДР
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