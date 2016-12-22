Трампа проинформировали о запущенной с территории КНДР ракете

Президента США Дональда Трампа проинформировали о том, что Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты Scud. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома, передает Reuters.
«Правительству США известно [о запуске ракеты]. Президент проинформирован», — сказал он.
Южнокорейские военные сообщили о запуске с территории Северной Кореи ракеты Scud 29 мая. Reuters со ссылкой на источник в оборонном ведомстве в Сеуле уточняло, что запуск произвели из района города Вонсан.
Как сообщал представитель японского правительства Йошиде Суга, ракета упала в исключительной экономической зоне страны. Он отметил, что в результате запуска ракеты разрушений не было.
О случившемся был немедленно проинформирован президент Южной Кореи Мун Дже Ин, который созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности на утро 29 мая.