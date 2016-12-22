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Турчинов призвал создать непреодолимую крепость на востоке страны
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01:39
Турчинов призвал создать непреодолимую крепость на востоке страны

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал создать непреодолимую крепость на восточной границе страны

В поздравлении украинским пограничникам в честь их профессионального праздника Турчинов заявил, что для Украины сейчас важно обустроить государственную границу на Западе по европейским стандартам – удобную и надежную, сообщает пресс-служба СНБО. «А на Востоке - создать непреодолимую крепость», - пожелал он.

Турчинов выразил убежденность что украинские пограничники «достойно выполнят все задачи, которые поставила страна». При этом он отметил, что они «героически и самоотверженно выполняют свой конституционный долг, давая отпор агрессору, международному терроризму и преступности». 
Теги
Украина, Александр Турчинов
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