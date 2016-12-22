В Британии задержали еще одного фигуранта дела о теракте в Манчестере

Полиция Манчестера задержала 19-летнего мужчину, который подозревается в причастности к теракту в концертном комплексе «Манчестер Арена». Он стал 15-м задержанным в ходе расследования дела, сообщает полиция в своем Twitter.

Молодой человек был задержан в ходе обысков в районе Гортон вечером, 28 июля, говорится в сообщении. В настоящий момент под стражей остаются 13 человек, отметили в полиции. Два человека, которые ранее также были задержаны по делу о теракте, отпустили без предъявления обвинений, говорится в сообщении.

Накануне, 28 мая, сотрудники полиции задержали 14-ого фигуранта дела о теракте в Манчестере. Им оказался 25-летний житель района Олд-Траффорд.

Взрыв в «Манчестер Арене» прогремел 22 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате случившегося погибли 22 человека. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».



Исполнителем теракта власти назвали 22-летнего выходца из Ливии Салмана Абеди. Как сообщала британская газета The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники, его брат, Хашим Абеди,

​состоял в ливийской джихадистской группировке и собирался совершить покушение на спецпосланника ООН Мартина Коблера.