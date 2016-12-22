В Одесской области на берегу моря обнаружили десятки тел дельфинов

В Одесской области в Килийском районе за последние несколько дней обнаружили тела нескольких десятков дельфинов на берегу. Об этом сообщил глава Килийского райсовета Павел Бойченко на своей странице в Facebook.

По его словам, животные погибли в результате «беспредела браконьеров», они попадают в сети, которые предназначены для осетровых. «Дельфины погибают от удушья. Их просто выбрасывают в море», — написал он.

​Он подчеркнул, что намерен направить запросы в полицию и прокуратуру.

В начале мая Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту гибели 68 дельфинов в акватории Черного моря у Новороссийска.



Как сообщала «Наша газета Новороссийск», жители Новороссийска нашли двух дельфинов с простреленными головами. Представитель природоохранной прокуратуры города в разговоре с изданием отметил, что злоумышленникам грозит наказание по двум статьям — 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) и ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Максимальное наказание первой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, а второй — до пяти лет.









