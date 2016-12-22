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В Красноярском крае легкий самолет при посадке обесточил три поселка
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20:36
В Красноярском крае легкий самолет при посадке обесточил три поселка

На юге Красноярского края легкомоторный самолет при жесткой посадке повредил линию электропередачи, в результате чего без света частично остались три поселка, а именно Лугавское, Знаменское и Тагарское. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении МЧС по региону.

По информации представителя ведомства, инцидент произошел недалеко от Лугавского. Там, как пояснили агентству, «совершил жесткую посадку одноместный легкомоторный частный самолет», совершавший перелет из Абакана в Шушенское.

В кабине воздушного судна, по данным пресс-службы, находился один человек — пилот. «Погибших и травмированных нет, самолет не поврежден», — уточнили в министерстве.

Восстановлением электроэнергии, как пишет «РИА Новости» со ссылкой на спасателей, в настоящий момент занимается бригада энергетиков Минусинского района. Количество домов, попавших под отключение света, не уточняется.

При этом, как рассказал «РИА Новости» источник в экстренных службах региона, жесткую посадку под Минусинском совершил самолет КР-2U SOVA. Воздушное судно, по словам собеседника агентства, приземлилось на заболоченной местности в 20 км от города.

По предварительным данным, как пояснили «РИА Новости», самолет выполнял несанкционированный полет. 

Теги
посадка, электроэнергия, Красноярский край, Самолет
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