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В Москве на станции метро «Парк Победы» произошло задымление
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В Москве на станции метро «Парк Победы» произошло задымление
Общество, 19:44
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В Москве на станции метро «Парк Победы» произошло задымление

В Москве на станции метро «Парк Победы» произошло задымление, сообщает находящийся на месте событий корреспондент РБК.

Эту информацию, как пишет ТАСС, в настоящее время проверяют пожарные.​

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