В Манчестере задержали 14-го подозреваемого по делу о теракте

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Политика
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Полиция Манчестера задержала 25-летнего жителя в районе Олд-Траффорд на западе города. Он стал 14-м задержанным в ходе расследования дела о теракте в концертном комплексе «Манчестер Арена». В настоящий момент под стражей остаются 12 человек, сообщает полиция в своем Twitter.

Также, по информации местных правоохранительных органов, полицейские в данный момент проводят обыски в районе Мосс-Сайд на юге города. Подробностей об этих розыскных мероприятиях в полиции не привели. Однако газета The Guardian со ссылкой на очевидцев сообщает, что местные жители слышали взрывы в этом районе. Также они, по данным издания, видели, как сотрудники правоохранительных органов завели в полицейский фургон мужчину. При задержании полицейские навели на него оружие и заставили лечь на пол. Полиция оцепила район, добавляет газета.

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 13 фотографий

Теракт в «Манчестер Арене» произошел поздно вечером в понедельник, 22 мая. Взрыв прогремел вскоре после окончания концерта Арианы Гранде, когда люди выходили из зала. В результате теракта погибли 22 человека. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Власти называют исполнителем теракта 22-летнего Салмана Абеди, выходца из Ливии. По данным британской газеты The Telegraph, его брат, Хашим, состоял в ливийской джихадистской группировке и планировал совершить покушение на спецпосланника ООН Мартина Коблера. 
Теги
арест, Манчестер
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