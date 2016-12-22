В Манчестере задержали 14-го подозреваемого по делу о теракте

Полиция Манчестера задержала 25-летнего жителя в районе Олд-Траффорд на западе города. Он стал 14-м задержанным в ходе расследования дела о теракте в концертном комплексе «Манчестер Арена». В настоящий момент под стражей остаются 12 человек, сообщает полиция в своем Twitter.

Также, по информации местных правоохранительных органов, полицейские в данный момент проводят обыски в районе Мосс-Сайд на юге города. Подробностей об этих розыскных мероприятиях в полиции не привели. Однако газета The Guardian со ссылкой на очевидцев сообщает, что местные жители слышали взрывы в этом районе. Также они, по данным издания, видели, как сотрудники правоохранительных органов завели в полицейский фургон мужчину. При задержании полицейские навели на него оружие и заставили лечь на пол. Полиция оцепила район, добавляет газета.

Теракт в «Манчестер Арене» произошел поздно вечером в понедельник, 22 мая. Взрыв прогремел вскоре после окончания концерта Арианы Гранде, когда люди выходили из зала. В результате теракта погибли 22 человека. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).