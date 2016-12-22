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СМИ сообщили о госпитализации Хворостовского
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17:47
СМИ сообщили о госпитализации Хворостовского

В Москве госпитализировали российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, сообщает телеканал «360» со ссылкой на неназванный источник.

В настоящий момент артист, как пояснил собеседник издания, находится в одной из столичных больниц. Остальных обстоятельств и подробностей произошедшего телеканалу не уточнили.

Ранее, в 2015 и 2016 годах, Хворостовский в Лондоне проходил курс лечения от выявленной у него опухоли мозга. С тех пор он прошел несколько курсов химиотерапии. В декабре прошлого года певец объявил, что временно прекращает участвовать в оперных постановках по состоянию здоровья.

«У меня появились проблемы с балансом в связи с моей болезнью, поэтому мне довольно непросто выступать в спектаклях», — пояснял артист, отмечая однако, что собирается продолжить давать концерты, а в промежутках между ними сконцентрируется «на своем лечении и здоровье».

По версии Forbes, Дмитрий Хворостовский занимает 38-е место в рейтинге российских знаменитостей за 2016 год. Его доход за год журнал оценивал в $1,8 млн. 

Теги
Москва, госпитализация, Дмитрий Хворостовский
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