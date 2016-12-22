СМИ сообщили о гибели 20 мирных жителей после удара коалиции США

В результате авиаудара в сирийской провинции Ракка погибли по меньшей мере 20 мирных жителей, сообщает сирийское информационное агентство Sana со ссылкой на источники. По данным агентства, удары нанесла международная коалиция во главе с США.
Удар, как замечает Sana, был нанесен вечером в субботу, 27 мая, по району, расположенному в 8 км к югу от города Ракка. Под него, по информации собеседников агентства, попал автомобиль с гражданскими лицами. В результате атаки, как пишет Sana, погибли 20 мирных жителей, еще семеро получили ранения. При этом двое пострадавших, по словам источников агентства, находятся в «критическом состоянии».
На официальном сайте Минобороны Сирии информации об ударах в Ракке за 27–28 мая нет. Также сообщений о бомбардировках нет на официальном сайте объединенного командования операции «Непоколебимая решимость».
Официальный Дамаск ранее направил Генсеку ООН Антониу Гуттеришу и Совбезу послание, в котором раскритиковал удары коалиции по городу Аль-Маядин. Тогда после бомбардировки погибли 35 человек.