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Мантуров рассказал о планах продать более 1 тыс. МС-21 за 20 лет
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16:02
Мантуров рассказал о планах продать более 1 тыс. МС-21 за 20 лет

В Минпромторге допустили, что до 2037 года поставки ​новейшего российского самолета МС-21 могут составить более 1 тыс. единиц. Об этом, как сообщается на сайте ведомства, глава министерства Денис Мантуров заявил, комментируя первый полет лайнера.

Росту объема продаж, как уточнил министр, по его данным, должны поспособствовать «выполнение заявленных технико-экономических характеристик, создание эффективной современной системы интегрированной логистической поддержки и послепродажного обслуживания, а также формирование выгодных финансовых моделей продаж».

Эти факторы, как добавил Мантуров, позволят «выйти на совокупный объем поставок МС-21 более 1 тыс. самолетов в период до 2037 года».

Также, как подчеркнул глава Минпромторга, в дальнейшем для продвижения на внутреннем и внешнем рынках проекту будет оказана системная поддержка.

«Впереди программа летных испытаний и сертификация по российским и международным нормам», — пояснил министр. МС-21 он назвал «наиболее совершенным продуктом в мире среди своих аналогов — узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов».

«На сегодняшний день по своим летно-техническим характеристикам и экономичности воздушное судно превосходит конкурентов в первую очередь благодаря разработанному российскими конструкторами уникальному крылу», — отметил Мантуров. ​Новейший российский самолет, по его данным, также «позволит авиаперевозчикам снизить эксплуатационные расходы на 12–15%, по сравнению с одноклассниками и на 6–7% по сравнению с их модернизированными версиями».

Свой первый пробный полет ближне-среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21 совершил 28 мая. Это первый российский гражданский самолет такого типа. В авиапарке России он должен заменить Ту-154 и Ту-204, а также составить конкуренцию Airbus А320 и Boeing 737 MAX. Объем поставок последнего, в свою очередь, согласно опубликованным на сайте Boeing данным, с момента первого заказа самолета, поступившего компании в 2011 году, составил на апрель 2017 года 3714 единиц. 

Теги
поставки, продажа, Денис Мантуров, МС-21
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