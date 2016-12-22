Британия надавит на интернет-компании из-за экстремистких материалов

Власти Великобритании рассматривают варианты давления на интернет-компании, чтобы те активнее удаляли экстремистские материалы из сети. Об этом заявил министр безопасности страны Бен Уоллес в эфире телеканала «Би-би-си», передает Reuters.

Агентство отмечает, что ранее правительство Британии жаловалось на то, что технологические компании недостаточно используют свои сети для борьбы с пропагандой экстремистской идеологии и общения между боевиками.

«Мы рассмотрим ряд вариантов. Мы видели, что немцы предложили, возможно, штраф, но мы не уверены, что это сработает. Но есть ряд факторов давления, которые мы можем осуществить в отношении некоторых из этих компаний», — сказал Уоллес.

Страны «Большой семерки» на прошедшем в Брюсселе саммите призвали «вдвое» увеличить усилия по борьбе с терроризмом. По их мнению, в первую очередь следует заняться противодействием террористам в интернете. Лидеры G7 назвали использование Сети «мощным инструментом для террористических целей». Они призвали провайдеров интернета и СМИ «усилить свои действия» по противодействию террористическому контенту.